Bei einem Frontalzusammenstoß in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) sind drei Menschen schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben wollte eine 51-Jährige am Samstagmittag mit ihrem Wagen auf der K 128 nach links abbiegen und übersah ein entgegenkommendes Auto, in dem ein 42-Jähriger und seine 37 Jahre alte Beifahrerin saßen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die drei Schwerverletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.