Drei Schwerverletzte bei Unfällen in Osthessen

In Osthessen hat es zwei schwere Unfälle gegeben. Im Main-Kinzig-Kreis ist eine Autofahrerin von der Straße abgekommen. Beim Zusammenstoß mit einem Lkw im Kreis Fulda zog sich eine 21-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu.

Bei einem Unfall auf der B276 bei Birstein (Main-Kinzig) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Auto am Samstagmittag von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Beide Insassen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Die Polizei konnte zunächst keine Details zu den Schwerverletzten nennen. Nach Informationen von Fuldamedia handelt es sich um eine 18 Jahre alte Fahranfängerin und einen gleichaltrigen Beifahrer. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll die junge Frau zu schnell gefahren und deswegen ins Schleudern geraten sein.

Osthessen: Frau lebensgefährlich verletzt

Auf einer Landstraße bei Eiterfeld (Fulda) ist eine 21 Jahre alte Autofahrerin bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau geriet nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr.

Dort stieß ihr Auto mit einem Lastwagen zusammen. Dessen Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 26.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten wurde die L3170 komplett gesperrt.

