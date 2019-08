Nach einem Unfall auf der A3 bei Bad Camberg musste die Autobahn in Richtung Köln für Stunden gesperrt werden. Zwei Fahrzeuge waren kollidiert, eines überschlug sich und landete auf der Gegenfahrbahn. Drei Menschen wurden schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg (Limburg-Weilburg) und Limburg Süd in Fahrtrichtung Köln. Ein Auto war auf der mittleren Fahrspur unterwegs und fuhr aus bisher noch ungeklärter Ursache gegen den Anhänger eines auf der rechten Spur fahrenden Wagens, wie die Polizei berichtete.

Durch die Kollision riss zunächst der unbeladene Pferdeanhänger vom Fahrzeug und wurde nach rechts in den Seitenstreifen abgewiesen. Der Pkw wiederum schleuderte in Richtung Mittelschutzplanke und kam auf der Gegenfahrbahn in Richtung Frankfurt zum Stillstand. Die beiden Insassen des Autos, der 56 Jahre alte Fahrer und seine 26-jährige Tochter, erlitten schwere Verletzungen.

18-Jähriger bei Verlassen des Wagens erfasst

Die vier Menschen in dem auffahrenden Fahrzeug blieben zunächst unverletzt und wollten sich hinter der Mittelschutzplanke in Sicherheit bringen. Dabei wurde ein 18-Jähriger beim Verlassen des Wagens von einem nachfolgenden Auto erfasst und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Köln für rund fünf Stunden gesperrt, der Verkehr ab Bad Camberg umgeleitet. In Fahrtrichtung Köln konnte der Verkehr zunächst über den Standstreifen weitergeleitet werden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 23.000 Euro geschätzt.

Sendung: hr-iNFO, 11.08.2019, 7 Uhr