Reisezeit ist Unfallzeit: Auf der A3 bei Bad Camberg sind zahlreiche Autos ineinander gefahren, es gab mehrere Verletzte. Der Verkehr staute sich auf über zehn Kilometern. Verschärft wurde die Lage durch den Ferienbeginn bei den Nachbarn.

Kurz nach 10 Uhr krachte es am Samstag auf der A3 zwischen Diez (Rheinland-Pfalz) und Bad Camberg (Limburg-Weilburg). Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Wiesbaden sagte, waren zunächst sieben Fahrzeuge miteinander kollidiert. Sie blockierten die linke und mittlere Fahrspur in Richtung Süden.

Mehrere Leichtverletzte

Infolge des entstandenen Staus fuhren kurz darauf weitere Autos ineinander. Die genaue Zahl konnte der Sprecher zunächst nicht nennen. Bei den Unfällen wurden mehrere Personen leicht verletzt. Zudem sei es in der Folge zu weiteren Auffahrunfällen mit Blechschäden gekommen.

Erst gegen 13 Uhr wurden die beiden Fahrspuren nach Räumung der Unfallstelle wieder freigegeben. In der Spitze staute sich der Verkehr auf über zehn Kilometern. Wer im Stau stand, musste mit einer Verzögerung von rund einer Stunde rechnen.

Ferienbeginn in NRW sorgt für volle Autobahn

Die A3 war am Samstag besonders stark befahren. Grund ist der Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen.

"Man merkt das extrem", sagte der Polizeisprecher. Es seien mindestens doppelt so viele Autos unterwegs gewesen wie an anderen Samstagen. Die quer durch Hessen führende Autobahn ist eine wichtige Verkehrsader vom Nordwesten Deutschlands zu Urlaubszielen in Bayern und Südeuropa.

Sendung: hr-iNFO, 14.07.2018, 12.30 Uhr