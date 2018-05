Unfallstelle in Darmstadt-Eberstadt

Unfallstelle in Darmstadt-Eberstadt Bild © Einsatzreport Südhessen / Alexander Keutz

Drei tödliche Motorrad-Unfälle in Hessen

Drei Motorradfahrer sind bei Unfällen in Hessen ums Leben gekommen. In Darmstadt wurde ein Biker von einem Betonmischer überrollt. In Groß-Zimmern und Rödermark starben Rollerfahrer bei Kollisionen.

Im Darmstädter Stadtteil Eberstadt ist am Mittwochmorgen ein Motorradfahrer bei einem Unfall getötet worden. Der Darmstädter prallte auf der Pfungstädter Straße auf einen abbiegenden Lastwagen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 64-jährige Fahrer des Betonmischers gegen 9.30 Uhr in Richtung Eberstadt unterwegs und wollte links abbiegen. Dabei kollidierte der Lkw mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang rekonstruieren.

Auch zweiter Unfall mit Linksabbieger

Ein 56 Jahre alter Motorroller-Fahrer ist am Mittwochmittag in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) von einem Auto erfasst worden und und tödlich verletzt worden. Er sei kurz darauf im Krankenhaus gestorben, sagte eine Polizeisprecherin in Darmstadt.

Eine Autofahrerin war von der Straße nach links auf den Parkplatz eines Geschäfts abgebogen, der Motorroller kam ihr entgegen. Der 56-Jährige bremste noch, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht verhindern. Der genaue Unfallhergang soll von einem sachverständigen Gutachter rekonstruiert werden.

Tödlicher Unfall bei Rödermark

Auch im Kreis Offenbach kam ein Rollerfahrer ums Leben. Der Mann war am Mittwoch auf der B486 zwischen Rödermark-Urberach und Dreieich-Offenthal unterwegs. Dort wurde er von einem Kleinlastwagen erfasst, der auf die Gegenfahrbahn geraten war, wie die Polizei mitteilte. Die Bundesstraße wurde an der Unfallstelle voll gesperrt.

Sendung: hr-fernsehen, maintower, 09.05.2018, 18.00 Uhr