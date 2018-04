Razzia der Bundespolizei am Mittwoch in Maintal (Main-Kinzig).

Razzia der Bundespolizei am Mittwoch in Maintal (Main-Kinzig). Bild © picture-alliance/dpa

Nach der bundesweiten Großrazzia im Rotlichtmilieu sitzen nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft drei Beschuldigte in Untersuchungshaft. Möglicherweise kommen noch weitere Verdächtige hinzu.

Nach der Zerschlagung eines bundesweiten Prostitutions-Netzwerks sitzen drei Beschuldigte in Untersuchungshaft. Ihnen werde die gewerbs- und bandenmäßige Einschleusung von Ausländern, Zwangsprostitution, Zuhälterei und das Vorenthalten von Arbeitsentgelten vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Badle von der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Donnerstag.

Bei vier weiteren Verdächtigen werde im Laufe des Tages der Haftrichter entscheiden, ob sie in Haft kommen. Darunter seien auch die Hauptbeschuldigten, ein deutsch-thailändisches Ehepaar aus Siegen.

Zehn Bordelle in Hessen durchsucht

Bei der Großrazzia am frühen Mittwochmorgen gingen mehr als 1.500 Beamte gegen eine mutmaßliche Bande von Schleusern und Zuhältern vor. Es gab Einsätze in zwölf Bundesländern. Nur Bayern, Berlin, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern waren nicht betroffen. In Hessen durchsuchten Beamte nach Auskunft der federführenden Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt zehn Bordelle in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg), Kassel, Gießen, Wetzlar, Maintal (Main-Kinzig), Rodgau (Offenbach), Wiesbaden und Eschborn (Main-Taunus).

Bundesweit lief der Einsatz in insgesamt 62 Häusern. 17 davon lagen in Nordrhein-Westfalen, wo auch die Hauptbeschuldigte und ihr ebenfalls beschuldigter Lebensgefährte leben.

32 Zwangsprostituierte ermittelt

Die 59-jährige Frau aus Thailand und der 62-jährige Deutsche wurden in Siegen festgenommen. Sie sollen einem Haftrichter in Hanau vorgeführt werden. Verdächtige gefasst wurden laut Generalstaatsanwaltschaft auch in Eschborn, Maintal, Saarbrücken und Rastatt (Baden-Württemberg).

Insgesamt vollstreckten die Beamten sieben Haftbefehle und nahmen mehr als 100 Zwangsprostituierte vorläufig fest - beide Zahlen beziehen sich auf den ganzen bundesweiten Einsatz. Zwei der Beschuldigten betrieben Bordelle in Maintal und Eschborn. Am Donnerstag sollen sie dem Haftrichter in Hanau vorgeführt werden. Die Frauen und Transsexuellen müssen sich wegen ihres illegalen Aufenthalts in Deutschland verantworten.

Die mutmaßliche Bandenchefin und ihr Partner sollen mit anderen Verdächtigen ein bundesweites Netzwerk aufgebaut haben. Sie sollen Frauen und Transsexuelle aus Thailand illegal nach Deutschland gebracht haben, indem sie Touristen-Visa für den Schengenraum zweckentfremdeten. In Deutschland sollen sie die Eingeschleusten zunächst in drei Bordellen in Siegen und später "in einer Art Rotationsprinzip" in anderen Häusern im Bundesgebiet zur Prostitution gezwungen haben, so die Staatsanwaltschaft.

Bislang ermittelte die Polizei 32 Frauen und Transsexuelle, die die Bande nach Deutschland eingeschleust hatte. In Hessen befinden sich die Bordelle in Maintal, Rodgau und Gießen.

1,6 Millionen Euro nicht gezahlte Sozialversichungersbeiträge

Die thailändische Hauptbeschuldigte soll die Einnahmen der Zwangsprostituierten zunächst vollständig einbehalten haben: zur Begleichung der angeblich durch die Schleusung entstandenen Kosten. Diese wurden nach Angaben der Ermittler mit 16.000 bis 36.000 Euro veranschlagt. In Rechnung stellte die Bande demnach auch Kosten für Miete und Verpflegung. Auch später soll kaum Geld bei den Prostituierten geblieben sein. Die Bandenköpfe betreiben die Siegener Bordelle seit 2006.

Weil sie niemals Prostituierte und weitere Beschäftigte in den Bordellen bei der Sozialversicherung anmeldeten, werden die Hauptbeschuldigte und ihr Partner außerdem der Steuerhinterziehung beschuldigt. Durch die entgangenen Beiträge allein aus den drei Siegener Bordellen soll der Sozialversicherung ein Schaden von rund 1,6 Millionen Euro entstanden sein.

56 Beschuldigte

Das Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Bexbach mit Sitz in Frankfurt richtet sich gegen 56 Beschuldigte im Alter zwischen 26 und 66 Jahren. Darunter sind 41 Frauen und 15 Männer. Zwei der Beschuldigten betrieben Bordelle in Maintal und Eschborn.

Die Ermittlungen hatten im Februar 2017 ihren Anfang in Hanau genommen. Wie Oberstaatsanwalt Badle sagte, übernahm dann die Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft, die auch für Organisierte Kriminalität zuständig ist.

Mit der Menge an eingesetzten Beamten und den nahezu gleichzeitigen Durchsuchungen in zwölf Bundesländern ist die Razzia vom Mittwochmorgen nach Angaben der Bundespolizei die größte in ihrer Geschichte. Beteiligt waren auch Beamte der jeweiligen Landespolizei und der Steuerfahndung sowie sieben Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft.