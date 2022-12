Beim Frontalunfall auf einer Landstraße bei Waldbrunn (Limburg-Weilburg) sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag berichtete, war ein 52 Jahre alter Autofahrer in einer langgezogenen Kurve aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten und dort mit dem Pkw eines 51-Jährigen zusammengeprallt. Die Männer sowie die zehnjährige Mitfahrerin des 51-Jährigen wurden in Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen wurden keine Angaben gemacht. Den Schaden gab die Polizei mit 40.000 Euro an.