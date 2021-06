Drei Menschen sind am Sonntagnachmittag bei einer Kollision von zwei Fahrzeugen an einer Kreuzung in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) verletzt worden.

Laut Polizeimitteilung von Montag hatte ein Fahrer dem anderen die Vorfahrt genommen. Der Wagen des Unfallverursachers kam auf dem Dach zum Liegen. Alle Beteiligten mussten ins Krankenhaus.