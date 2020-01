Bei einem Unfall auf der B3 bei Dorteweil (Wetterau) sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden.

Ein 21-jähriger Autofahrer geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw eines 52-Jährigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beide Fahrer sowie ein Beifahrer (18) kamen in eine Klinik.