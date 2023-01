Bei einem Unfall in Neuhof (Fulda) mit einem Lkw sind am Mittwochmorgen drei Menschen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verlor der 22 Jahre alte Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Lkw schleuderte über die Fahrbahn und krachte gegen einen Baum am Straßenrand. Der 22-Jährige und seine 31 und 61 Jahre alten Mitfahrer kamen in Kliniken.