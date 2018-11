Drei Verletzte bei Unfall in Wiesbadener Innenstadt

Auf einer Kreuzung im Wiesbadener Westen sind am Samstagabend zwei Autos mit voller Wucht zusammengestoßen. Drei Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Bei einem Autounfall in der Wiesbadener Innenstadt sind nach Angaben der Polizei drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Zunächst hatte die Feuerwehr von vier Verletzten gesprochen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstagabend gegen 22.10 Uhr. Auf der Kreuzung der zwei vierspurigen Straßen Dotzheimer Straße / Loreleiring stießen zwei Wagen mit voller Wucht zusammen.

Der Aufprall war so heftig, dass ein 22 Jahre alter Fahrer und seine Beifahrerin in ihrem demolierten Fahrzeug eingeklemmt wurden und von den Rettern befreit werden mussten. Sie wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der 32 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt, seine Beifahrerin erlitt leichtere Blessuren.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6.000 Euro. Die Ermittlungen zu der genauen Unfallursache laufen noch.

Sendung: hr-iNFO, 25.11.2018, 6 Uhr