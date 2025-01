Drei Verletzte bei Wohnhausbrand in Büttelborn

In einem Einfamilienhaus in Büttelborn-Worfelden (Groß-Gerau) ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen.

Veröffentlicht am 08.01.25 um 22:14 Uhr









Nach Polizeiangaben wurden drei der fünf Bewohner verletzt und kamen in Krankenhäuser. Das Feuer war in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen und breitete sich auf das Dach aus. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.