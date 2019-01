In Hünstetten ist eine 86-Jährige mit ihrem Auto nicht rechts-, sondern linksherum in einen Verkehrskreisel gefahren. Die Bilanz: drei Verletzte und vier zum Teil völlig kaputte Autos.

In Hünstetten (Rheingau-Taunus) hat eine 86-Jährige am Mittwoch einen folgenschweren Fahrfehler begangen: Nach Polizeiangaben bog sie am Vormittag mit ihrem Auto falsch in einen Verkehrskreisel im Ortsteil Kesselbach ein. Dort stieß sie erst mit dem Auto eines 57 Jahre alten Mannes zusammen, das durch den Aufprall rückwärts über einen Bordstein geschleudert wurde.

Weil die Hinterachse dieses Wagens brach, machte sich ein Reifen selbstständig. Er prallte gegen den Kühlergrill eines dritten Autos, wie die Polizei mitteilte. Außerdem stieß die Unfallverursacherin mit ihrem Wagen noch frontal gegen ein viertes Auto, in dem ein 24-jähriger Mann saß.

Drei Verletzte, Totalschaden an drei Autos

Bei den Zusammenstößen wurden sowohl die 86-Jährige als auch die 57 und 24 Jahre alten Männer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An ihren Autos entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt, dass der Sachschaden insgesamt bei mehreren 10.000 Euro liegt.

Während der Aufräumarbeiten war der Verkehr rund um den Kreisel für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, unter anderem, um ausgelaufene Kraftstoffe zu binden.