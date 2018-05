Happy End in Niederaula: Die vermissten Kinder sind wieder da.

Happy End in Niederaula: Die vermissten Kinder sind wieder da. Bild © osthessen-news.de

Die in einem Waldgebiet in Niederaula verschwundenen Mädchen sind wieder da. Held der großangelegten Suchaktion wurde ein Jäger, der die Vierjährigen entdeckte. Insgesamt 170 Einsatzkräfte und zahlreiche Eltern hatten sich an der Suche beteiligt.

Die drei vermissten Mädchen aus der Nähe von Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) sind wieder aufgetaucht. Die Polizei bestätigte gegenüber hessenschau.de, dass drei Kinder von einem Jäger im rund fünf Kilometer entfernten Beiershausen gefunden worden seien.

Den Kindern gehe es trotz des langen Marsches bei sommerlichen Temperaturen gut, beruhigte die Polizei. Der Jagdpächter habe sie angesprochen, ob sie nicht die vermissten Mädchen seien. "So wurden sie wiedergefunden", erklärte die Polizei weiter. Sie wurden in den Kindergarten zurückgebracht und inzwischen von den Eltern identifiziert.

Eines der Mädchen hatte am heutigen Montag Geburtstag, so ein Sprecher: "Vielleicht wollten sie ein kleines Abenteuer erleben." Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Kinder im Wald verlaufen haben.

Zuvor hatte osthessen-news.de über das erfolgreiche Ende der Suchaktion berichtet.

Polizei Osthessen @Polizei_OH Jetzt ist es sicher: AUFATMEN in #Osthessen und #Niederaula Die #vermissten Mädchen wurden alle aufgefunden, sie hatten sich offensichtlich im Wald verlaufen. Sie sind wohlauf und wieder bei ihren Familien. Vielen Dank für die tolle Unterstützung bei der Suche!

Vermisste nach Kindergarten-Ausflug

Am Montagmorgen waren drei Vierjährige nach einem Kindergarten-Ausflug vermisst worden. Nach Angaben der Polizei nahmen die Kinder mit ihrer 23-köpfigen Kindergartengruppe an einem Projekttag teil und waren im Wald unterwegs. Begleitet wurde die Gruppe von ihren zwei Erzieherinnen.

Die Mädchen waren in einem Wald im osthessischen Niederaula verschwunden. Bild © hr

Gegen 9.40 Uhr fiel auf, dass die drei Mädchen nicht mehr da waren. Gegen 15.45 Uhr gab es Entwarnung.

Insgesamt waren 40 Polizeikräfte, 130 Feuerwehrleute, Förster, Waldarbeiter sowie zahlreiche Eltern an der Suchaktion beteiligt. Sie wurden von zwei Hubschraubern und mehreren Hunden unterstützt.

Sendung: hr-iNFO, 07.05.2018, 15.00 Uhr