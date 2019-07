Unglück am Gederner See

Nach einem Badeunfall am Gederner See haben Unbekannte am Dienstag einem dreijährigen Mädchen das Leben gerettet. Nach den Rettern wird nun gesucht.

Audiobeitrag Audio Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Kind bei Badeunfall fast ertrunken [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Das Kind trieb am Dienstagnachmittag leblos im Gederner See (Wetterau) am Rand eines Schwimmbereichs in der Nähe des Campingplatzes, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Badegäste entdeckten das Mädchen, zogen es an Land und belebten es wieder. Rettungskräfte übernahmen die weitere Versorgung der Dreijährigen und brachten sie mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Das Mädchen stammt aus Sachsen-Anhalt.

Unbekannte Retter gesucht

"Es besteht der Verdacht, dass das Kind unbeaufsichtigt mit weiteren Kindern am See spielte", sagte die Polizei. Wo die Eltern währenddessen waren, ist unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und nach den Rettern. Dem beherzten Eingreifen der noch unbekannten Retter sei es zu verdanken, dass das Mädchen noch am Leben sei, lobten die Beamten.

Sendung: hr-iNFO, 31.07.2019, 8:40 Uhr