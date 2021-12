Bei einem Verkehrsunfall vor einer Kindertagesstätte im Odenwald ist eine Dreijährige ums Leben gekommen. Ein Pakettransporter übersah das Kind beim Zurücksetzen.

In Niedernhausen, einem Ortsteil von Fischbachtal (Darmstadt-Dieburg), ist am Dienstagmittag ein dreijähriges Mädchen ums Leben gekommen. Vor einer Kindertagesstätte übersah ein 23-Jähriger in seinem Pakettransporter das Mädchen beim Zurücksetzen und überrollte es. Das Kind war laut Polizei auf einem Laufrad unterwegs.

Wiederbelebungsversuche ohne Erfolg

Sofort herbeigeeilte Rettungskräfte hatten noch versucht, das Mädchen zu reanimieren, doch die Hilfe kam zu spät. Die Dreijährige aus Niedernhausen erlag ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Eltern des Mädchens werden nun psychologisch betreut.

Wie genau es zum Zusammenstoß kam, werde nun geprüft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird ein Gutachter hinzugezogen, der klären soll, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.