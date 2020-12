Eine Dreijährige hat am Montagabend in einem unbeobachteten Moment ihr Elternhaus in Fulda verlassen und ist seitdem nicht mehr aufzufinden. Die Suche nach dem Kleinkind blieb bislang ohne Erfolg.

Es ist der Alptraum aller Eltern: Ein dreijähriges Mädchen hat am Montagabend gegen 19:30 Uhr in einem unbeobachteten Moment sein Elternhaus in Fulda verlassen und ist seitdem spurlos verschwunden. Umgehend wurde eine große Suchaktion in Gang gesetzt. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren daran laut Polizei beteiligt.

Doch die umfangreichen Suchmaßnahmen mit Wärmebildkameras, einer Hundestaffel und auch eine Suche per Schlauchboot in nahe liegenden Gewässern brachten bislang keinen Erfolg. Die Suche nach dem Kind wurde in der Nacht vorerst eingestellt, wie die Polizei mitteilte. Man müsse am Morgen sehen, wie weiter vorgegangen werden soll, hieß es.

Sendung: hr-iNFO, 01.12.2020, 8 Uhr