Fliegerbombe bei Rüdesheim wird am Donnerstag unschädlich gemacht

Auf dem Niederwald bei Rüdesheim sind zwei Weltkriegsbomben entschärft worden. Ein dritter Sprengkörper kann erst am Donnerstag unschädlich gemacht werden. Dafür müssen Auto-, Bahn- und Schiffsverkehr vorübergehend gestoppt werden.

In einem Waldstück des Jagdschlosses Niederwald bei Rüdesheim sind am Dienstagabend zwei von drei alten Fliegerbomben entschärft worden. Die je 100 Kilogramm schweren Sprengkörper waren am Vormittag bei einer präventiven Blindgänger-Suche des Kampfmittelräumdienstes südlich des Jagdschlosses Niederwald entdeckt worden. Sie lagen jeweils etwa 100 Meter voneinander entfernt.

Die Sicherheitsbehörden hatten für die Aktion einen Sicherheitsradius eingerichtet. Neben dem Jagdschloss mussten auch die Seilbahn zum Niederwaldenkmal sowie die betroffenen Wald- und Weinbergbereiche evakuiert werden. Einsatzkräfte brachten alle Wanderer und Hotelgäste aus der Gefahrenzone. Insgesamt seien etwa 60 Menschen betroffen gewesen.

Am frühen Abend gelang es den Experten vom Kampfmittelräumdienst dann innerhalb einer guten Stunde, zwei der drei Bomben unschädlich zu machen.

Zünder an dritter Bombe festgerostet

Bei der dritten Weltkriegsbombe war der Zünder laut Polizei so festgerostet, dass er sich nicht entfernen ließ. Sie soll nun erst am Donnerstag kontrolliert gesprengt werden. Dafür müssen 20.000 Tonnen Sand und 23.000 Liter Wasser zum Niederwald hinaufgefahren werden, wie Kreisbrandmeister Michael Ehresmann dem hr sagte.

Außerdem werden größere Sicherheitsmaßnahmen nötig sein: Laut Polizei ist für die kontrollierte Sprengung ein größerer Absperrradius notwendig. Es sei davon auszugehen, dass die B42 am Rheinufer und die rechtsrheinische Bahnlinie gesperrt und der Schiffsverkehr vorübergehend gestoppt werden müssten. Bis dahin wird die Bombe bewacht. Wann genau die Sperrungen beginnen, ist noch unklar.