Nachdem Vater und Sohn ihre Vermieter auf einem Reiterhof in Maintal getötet hatten, wurden sie vom Landgericht Hanau freigesprochen - zweimal. Nun wird der Fall neu verhandelt.

Bereits zum dritten Mal beschäftigt sich die Justiz seit Donnerstag mit dem gewaltsamen Tod eines Ehepaars in Maintal (Main-Kinzig). Die beiden 57 Jahre alten Eigentümer eines Reiterhofs im Stadtteil Dörnigheim waren im Juni 2014 auf dem Gelände der "Main-River-Ranch" von zwei Mietern getötet worden.

Notwehrsituation nicht ausgeschlossen

Dabei handelt es sich um einen Vater und seinen Sohn. Der heute 36 Jahre alte Mann erstach nach den früheren gerichtlichen Feststellungen zunächst den Ehemann. Dessen Ehefrau wurde kurze Zeit später von dem inzwischen 66 Jahre alten Vater erschossen.

In zwei Prozessen hatte das Landgericht Hanau 2015 und 2018 diesen Sachverhalt festgestellt, die beiden Angeklagten jedoch freigesprochen. Eine Notwehrsituation, die den Einsatz des Messers und der Schusswaffe gerechtfertigt haben könnte, könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es jeweils nach umfangreichen Beweisaufnahmen.

Streitereien wegen Mietzahlungen

Der Auseinandersetzung lagen offenbar Streitereien wegen Mietzahlungen zugrunde. Bei dem Zwischenfall sollen Vater und Sohn möglicherweise von den späteren Opfern mit einem Messer und einem Beil bedroht worden sein.

Die Staatsanwaltschaft hatte vor Gericht lebenslange Haft für den Vater wegen Mordes und siebeneinhalb Jahre Haft für den Sohn wegen Totschlags gefordert. Sie akzeptierte die Freisprüche ebenso wenig wie der Rechtsanwalt der als Nebenkläger vertretenen Hinterbliebenen der Opfer.

Der Bundesgerichtshof gab auch der Revision gegen den zweiten Freispruch statt und verwies die Sache zur vollständigen Neuverhandlung diesmal an das Landgericht in Frankfurt. Die Anklage legt dem Vater Mord und dem Sohn Totschlag zur Last.

Umfangreiche Beweisaufnahme bis in den Sommer

Die Schwurgerichtskammer steht vor einer umfangreichen Beweisaufnahme mit bisher 22 Verhandlungstagen bis in den Sommer hinein. Dabei sollen sowohl zahlreiche Zeugen aus dem Umfeld der Angeklagten und Opfer wie auch technische Sachverständige gehört werden. Der Beginn des dritten Prozesses hatte sich noch einmal verzögert, weil beide Angeklagte nicht in Untersuchungshaft sind und die Richter stark mit bevorzugten Haftsachen belegt sind.

Sendung: hr-iNFO, 22.04.2021, 6 Uhr