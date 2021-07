DRK entsendet weitere Helfer in Hochwasserregion

Rote Kreuz DRK entsendet weitere Helfer in Hochwasserregion

Die DRK-Kreisverbände schicken weitere 65 Helfer in die Hochwasserregion im rheinland-pfälzischen Ahrweiler.

Wie das Rote Kreuz am Freitag in Wiesbaden mitteilte, sollen sie dort von Montag an bei der Errichtung und dem Betrieb eines Verpflegungszentrums für bis zu 10.000 Menschen helfen. Insgesamt sind 802 hessische DRK-Helfer im Einsatz.