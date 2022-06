Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sieht seine Pflegeeinrichtungen gut auf die Hitzeperioden im Sommer vorbereitet.

Da es in den vergangenen Jahren bereits längere Zeiträume mit sehr hohen Temperaturen gab, seien die Maßnahmen eingespielt, teilte der DRK-Landesverband auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa in Wiesbaden mit. Die Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes kämen per Newsletter in die Einrichtungen. Ab Hitzewarnstufe eins würden die Konzepte greifen: Unter anderem würden dann die Raumtemperaturen in den Einrichtungen täglich dokumentiert.