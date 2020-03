Die Aufrufe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Blut zu spenden, haben Wirkung gezeigt.

Nach einer ungewöhnlich langen Flaute während der Fastnachtszeit und in den Tagen danach kämen mittlerweile wieder mehr Menschen zu den Terminen, teilte der DRK-Blutspendedienst am Mittwoch in Frankfurt mit. Es sei aber wichtig, jetzt nicht nachzulassen.