Drogen in Wohnung beschlagnahmt

35-Jährigen erwartet Strafverfahren Drogen in Wohnung beschlagnahmt

Rauschgiftfahnder haben in der Wohnung eines 35-Jährigen in Rüsselsheim (Groß-Gerau) am Dienstag Drogen beschlagnahmt.

Die Beamten stellten unter anderem jeweils knapp 40 Gramm Ecstasy und Amphetamin, rund 100 Gramm Marihuana, etwa 46 Gramm Haschisch sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Drogen hinweisen, sicher. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.