Bei zwei Männern in Reinheim (Darmstadt-Dieburg) haben Polizisten am Mittwochabend Marihuana, ein Messer sowie 500 Euro in kleiner Stückelung gefunden.

Die Männer waren vor der Kontrolle am Bahnhof zunächst geflohen, wie die Beamten mitteilten. Die Polizisten konnten sie einholen. Gegen beide wurde Anzeige erstattet.