Die Polizei hat am Dienstag in der Wohnung eines 64- Jährigen in Bad König (Odenwald) mehreren Schusswaffen, über 500 Gramm Amphetamin sowie Utensilien beschlagnahmt, die den Beamten zufolge auf einen Handel mit Drogen hinwiesen.

Gegen den Mann war zuvor ermittelt worden. Er wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren.