93 Festnahmen bei Riesenrazzia in Südhessen

Diese Kontrollen auf südhessischen Bundesstraßen und Autobahnen waren ergiebig: Bei einer dreitägigen Aktion stießen Fahnder massenhaft auf Drogen, Diebesgut und Waffen - gute Gründe für erschreckend viele Festnahmen.

Bei einer dreitägigen Drogenrazzia auf Autobahnen und Bundesstraßen in Südhessen hat die Polizei 93 Personen festgenommen. Wie sie am Freitag mitteilte, nahmen die Beamten außerdem Strafgelder in Höhe von knapp 20.000 Euro ein.

Zudem gab es Anzeigen wegen Drogenvergehen und Verstößen gegen das Waffengesetz. Nach Angaben der Polizei stellten die Ermittler in 274 Fällen Waffen, verbotene Gegenstände, Beute aus Straftaten, gefälschte Urkunden und Betäubungsmittel sicher. Acht Menschen, die per Haftbefehl gesucht wurden, wurden ebenfalls festgenommen.

Bei der von Dienstag bis Donnerstag dauernden Aktion waren Beamte aus ganz Hessen sowie aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg und vom Zoll im Einsatz.

Diebesgut für 120.000 Euro in Auto

Auf der A3 bei Raunheim stoppten die Beamten ein Auto aus Osteuropa, dessen Fahrer wegen Eigentumsdelikten per Haftbefehl gesucht worden war. Im Auto des Mannes fand die Polizei rund 250 Elektrogeräte wie Smartphones, Laptops und Pads im Gesamtwert von rund 120.000 Euro.

In Darmstadt nahmen die Ermittler nach einer Kontrolle drei Frauen fest, die zuvor in Wohnungen eingebrochen waren. Die Fahrerin war von der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Eine ihrer Begleiterinnen war bereits wegen 34 Straftaten polizeibekannt, darunter auch Wohnungseinbruch. Die dritte Insassin wurde von der Schweiz zwecks Abschiebung per Haftbefehl gesucht.

Sendung: hr-iNFO, 28.09.2018, 13.00 Uhr