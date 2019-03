In Alsfeld läuft seit Sonntagabend ein großer Polizeieinsatz: Dutzende Beamte durchsuchten einen Bauernhof im Stadtteil Schwabenrod. Weil Pyrotechnik und Waffen im Spiel sind, rückten auch Experten des Landeskriminalamts an.

Ein Fund von Waffen und Pyrotechnik hat am Sonntagabend einen Großeinsatz in Alsfeld (Vogelsberg) ausgelöst. Nach Polizeiangaben hatte die Festnahme eines 48-Jährigen in München zu der Durchsuchung des Hauses im Stadtteil Schwabenrod geführt.

Gegen den Alsfelder werde in Bayern wegen Körperverletzung ermittelt, so ein Sprecher der Polizei. Bei seiner Festnahme in München seien Betäubungsmittel gefunden und die Durchsuchung beantragt worden. Hessische Beamte hätten am Sonntagabend damit begonnen. Dabei seien neben Betäubungsmitteln auch Pyrotechnik und "eine Vielzahl von Waffen" entdeckt worden.

Ob es sich um echte Waffen oder Attrappen handelte, war zunächst nicht klar. Polizei und Spezialisten des hessischen Landeskriminalamts waren im Einsatz. Die Durchsuchung soll am Montag fortgesetzt werden.