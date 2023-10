Drogendealer in Darmstadt gefasst

Kurzmeldung Drogendealer in Darmstadt gefasst

Die Polizei hat einen 55 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler in Darmstadt vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien 40 Gramm Amphetamin, 30 Gramm Marihuana und etwas Haschisch sichergestellt worden, so die Beamten am Montag. Auch mögliches Drogengeld in Höhe von 1.130 Euro wurde beschlagnahmt.