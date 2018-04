Der Darmstädter Polizei ist ein Schlag gegen mehrere Drogenhändler geglückt. Zwei Männer versuchten zu flüchten - mit zwei Säcken voller frisch abgeernteten Marihuana-Pflanzen.

Mit Hilfe eines Hubschraubers und dank des Hinweises eines Zeugen konnten die beiden 26 und 52 Jahre alten Männer in der Nacht zum Mittwoch festgenommen werden. Bei ihrer Flucht warfen sie die zwei Plastiksäcke mit rund 100 frisch geernteten Marihuana-Pflanzen weg, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Diese stammen aus einer Indoor-Hanfplantage in der Heimstättensiedlung in Darmstadt. Dort fand die Polizei auch Technik für den Anbau der Pflanzen und Reste von Marihuana.

Komplizen festgenommen

Die beiden Männer gehörten zu einer siebenköpfigen Gruppe aus Darmstadt und dem Kreis Darmstadt-Dieburg, die im Verdacht steht, im großen Stil mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Im Laufe der Nacht nahmen die Polizisten zwei weitere mutmaßliche Komplizen im Alter von 24 und 26 Jahren fest. Bei dem Jüngeren entdeckten sie eine zweite Plantage mit 80 großen, erntereifen Marihuana-Pflanzen, 40 Setzlingen und mehr als einem Kilo Marihuana. Zudem stießen sie auf eine scharfe Pistole, eine Schreckschusswaffe und einen Teleskopschlagstock.

Die dritte Plantage entdeckten die Beamten bei einem ebenfalls 26-Jährigen in Groß-Umstadt, der ebenso wie noch zwei andere Beschuldigte festgenommen wurde. Gegen sechs der sieben mutmaßlichen Drogenhändler wurde Haftbefehl erlassen.

Sendung: YOU FM, 26.04.2018, 12 Uhr