Razzia mit mehr als 370 Einsatzkräften: Die Polizei hat mehrere Wohnungen, Büros und ein Bordell durchsucht und Kokain gefunden. 19 Beschuldigten einer Familie aus Rüsselsheim wird unter anderem Drogenhandel vorgeworfen.

Hunderte Polizisten haben am Mittwochmorgen insgesamt 16 Wohn- und Geschäftsräume, Bankschließfächer und ein Bordell an verschiedenen Orten in Hessen und Rheinland-Pfalz durchsucht. Hintergrund seien Ermittlungen gegen Angehörige eines Familienverbands aus Rüsselsheim, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Polizeipräsidium Südhessen gemeinsam mit.

Demnach richteten sich die Ermittlungen gegen insgesamt 19 Beschuldigte im Alter von 16 bis 61 Jahren. Vier Hauptbeschuldigten wird vorgeworfen, bandenmäßig Handel mit Kokain und Marihuana organisiert und betrieben zu haben. Sie wurden festgenommen.

Bordell im Kreis Gießen durchsucht

Sieben weitere Beschuldigte sollen sich an dem Handel beteiligt haben. Acht weiteren Menschen werfen die Ermittler Geldwäsche durch Verschleierung der Erlöse aus dem Betäubungsmittelhandel vor. Zu den Vorwürfen zählt auch unerlaubter Waffenbesitz.

Im Kreis Groß-Gerau durchsuchte die Polizei an zwölf Orten, im Kreis Gießen an zwei, darunter das Bordell. Außerdem gab es in Mainz und Worms jeweils eine Durchsuchung. Sechs weitere Durchsuchungen im Kreis Groß-Gerau und in Frankfurt seien zum Teil zeitgleich in einem zusammenhängenden Ermittlungsverfahren erfolgt.

Bargeld und Blanko-Impfpässe gefunden

An der Großrazzia beteiligt waren sechs Staatsanwälte der Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und der Staatsanwaltschaft Darmstadt sowie mehr als 370 Beamtinnen und Beamte von Polizei und Bundespolizei beteiligt, darunter mehr als 160 Spezialkräfte. Auch Bargeld-, Waffen- und Drogenspürhunde der Polizei waren vor Ort.

Es seien zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden, teilten die Ermittler mit. Sie stellten Kokain, Computer, Mobiltelefone und Datenträger sowie als Zufallsfunde Blanko-Impfpässe sicher. Außerdem entdeckten die Einsatzkräfte Wertgegenstände wie Uhren sowie Bargeld in sechsstelliger Höhe.