Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Osthessen und Frankfurt rund 230 Kilogramm Marihuana sichergestellt und einen Drogenring zerschlagen. Fünf Männer wurden verhaftet.

Bei Durchsuchungen in Hessen und Nordrhein-Westfalen haben Rauschgift-Fahnder 230 Kilogramm Marihuana entdeckt. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von rund 845.000 Euro, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und die Polizei in Fulda am Freitag berichteten.

Die Fahnder schlugen schon am 30. Juni mit Durchsuchungen in acht Objekten in Künzell, Schlüchtern (beides Kreis Fulda), Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig), Frankfurt und Hagen (NRW) zu. Die Beamten entdeckten dort zudem Gegenstände, die für den Verkauf von Drogen benötigt werden. Darüber hinaus stellten sie weitere Beweismittel sicher.

Fünf Männer verhaftet

Bei dem Zugriff wurden fünf mutßmaßliche Dealer im Alter zwischen 24 und 39 Jahren festgenommen. Gegen sie lagen Haftbefehle vor, weil sie wegen des Einfuhrschmuggels von Betäubungsmitteln verdächtigt werden.

Im Zusammenhang mit dieser Aktion stand bereits ein Ermittler-Erfolg einige Tage zuvor. Bei einer Durchsuchung in einem Lagerhaus in Frankfurt fanden die Drogen-Fahnder rund 75 Kilogramm Marihuana im Wert von etwa 370.000 Euro. Dabei wurde eine Person im Alter von 36 Jahren aus dem Kreis Offenbach festgenommen.