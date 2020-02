Drohne in Windschutzscheibe

Sachschaden Drohne in Windschutzscheibe

Eine Drohne ist gegen die Windschutzscheibe eines Autos in Fulda geflogen.

Die Scheibe wurde beschädigt, wie die Polizei am Donnerstag zu dem Vorfall am vergangenen Freitag mitteilte. Die Beamten schätzten den Schaden auf etwa 1.500 Euro. Ein Verantwortlicher des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr habe bislang nicht festgestellt werden können. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon.