Derzeit liegt eine wohltuende Frische über dem Land, auch der ein oder andere Regentropfen sorgt nach der Hitze für Entspannung. Doch der Schein trügt. Der September wird wieder heiß, und die Dürre spitzt sich zu.

Wer angesichts der derzeit kühleren Temperaturen und der vereinzelten Schauer auf ein Ende der Hitze- und Dürreperiode hofft, wird enttäuscht. Der September bringt den heißen Sommer zurück nach Hessen.

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen langsam wieder an. Schon am Samstag, dem ersten Septembertag, klettert das Quecksilber auf sommerliche 25 Grad, am Sonntag sind bis zu 27 Grad drin. Von Regenwolken dann keine Spur mehr.

Zum Wochenstart lässt der zunehmende Hochdruckeinfluss die Temperaturen weiter steigen und die Regenwahrscheinlichkeit gegen Null sinken. Im Laufe der Woche wird mit großer Wahrscheinlichkeit die 30-Grad-Marke geknackt, womit wir uns wieder in Hitze-Regionen bewegen. "Das ist für Anfang September schon ganz ordentlich", sagt hr-Wetterexperte Tim Staeger.

Außergewöhnliche Entwicklung

Allerdings hat der sonnige Spätsommer auch eine große Schattenseite: die anhaltende Dürre. Laut Staeger spitzt sich das Regendefizit auch im September weiter zu. Damit setzt sich eine außergewöhnliche Entwicklung fort, die im April ihren Anfang nahm.

Das Regendefizit sei das bislang größte in dieser Periode, so Staeger. Seit April seien in Deutschland pro Quadratmeter zwischen 100 und 200 Liter Regen zu wenig gefallen. Alleine im August habe die Niederschlagsmenge in Hessen nur 30 bis 50 Prozent der für den Monat üblichen Menge betragen.

Rekord in Frankfurt: 18 Hitzetage in Folge

Noch nie war es in dem genannten Intervall so warm und so trocken wie in diesem Jahr. Insgesamt lag die durchschnittliche Temperatur in Deutschland bei 18,8 Grad und damit 3,5 Grad über dem Referenzwert. "Das ist schon eine extreme Anomalie", sagt Staeger, "vor allem, da es sich um so einen langen Zeitraum handelt." Meist gleiche sich das sonst über mehrere Monate aus.

Auch der Deutsche Wetterdienst vermeldete in seiner vorläufigen Wetterbilanz Extremwerte für Hessen. So gab es in Frankfurt eine Rekord-Hitzeserie mit 18 aufeinanderfolgenden Tagen, an denen mehr als 30 Grad gemessen wurden. Der bisherige Rekord lag bei 16 Tagen und stammte aus dem Jahr 1976.

Ernteeinbußen, Notschlachtungen, Fischsterben

Die Trockenheit traf vor allem die Landwirte. Die Bauern verzeichneten erhebliche Ernteeinbußen, das Futter wurde knapp. Viele Landwirte mussten ihre Tiere notschlachten. Bund und Land machten als Entschädigung 20 Millionen Euro locker.

Die Brandgefahr war in diesem trockenen Sommer besonders hoch. Immer wieder standen im Juli Felder und Wälder in Flammen. Während Wespen von dem heißen Sommer profitierten, drohte Fischen in vielen Gewässern der Tod wegen Sauerstoffmangels.

Es bleibt weiter trocken

Niedrigwasser beeinträchtigte außerdem die Schiffahrt im Rhein, im Edersee kam eine versunkene Brücke zum Vorschein. Was den Regenmangel betrifft, macht Experte Staeger auch für die nächsten Tage wenig Hoffnung: "Eine Erlösung ist momentan nicht in Sicht."

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter, 30.8.2018, 19.15 Uhr