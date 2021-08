In einem Einkaufszentrum in Hofheim ist am Mittwochmorgen ein Techniker durch eine starke Stichflamme schwer verletzt worden.

Laut Polizei war der 24-Jährige wegen eines Defektes an einem Kühlschrank gerufen worden. Die Ursache der Flamme war zunächst unklar. Das Zentrum wurde für kurze Zeit geschlossen.