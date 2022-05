Ein Lkw mit einem Bagger auf dem Anhänger ist im Limestunnel in Schwalbach hängengeblieben. Die Stelle wurde hohen Fahrzeugen schon öfter zum Verhängnis.

Laut Polizei blieb ein mit einem Bagger beladener Tieflader am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr an einem Querträger der Tunneldecke in der sogenannten Limesspange in Schwalbach (Main-Taunus) hängen. Dadurch lösten sich Teile der Deckenverkleidung und fielen hinunter. Verletzt wurde dabei niemand.

Bei dem Unfall wurden Teile der Deckenverkleidung beschädigt. Bild © Tobias Weiler-Mattes (hr)

Der Tunnel auf der L3014 wurde zunächst gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Schwalbacher Marktplatz oberhalb des Tunnels musste aber nicht geräumt werden.

Gegen 13.30 Uhr wurde die Tunneldurchfahrt schließlich wieder freigegeben. Ein Statiker hatte zuvor geprüft, ob bei dem Unfall tragende Pfeiler beschädigt wurden und der Tunnel womöglich einsturzgefährdet ist.

Immer wieder Unfälle im Limestunnel

Laut dem Schwalbacher Ordnungsamt ist der Limestunnel an seiner niedrigsten Stelle 4,26 Meter hoch. Höher als vier Meter dürfen Lastwagen in Deutschland nicht beladen sein.

Trotzdem komme es gerade im Limestunnel immer wieder vor, dass Lkw oder ihre Ladung hängen blieben, berichtete der Leiter des Ordnungsamts Alexander Barth. 2011 etwa blieb ein mit Autos beladener Lkw im Tunnel stecken. Damals musste der Limestunnel für mehrere Tage gesperrt werden.