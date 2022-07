Ein Autohändler-Ring soll den Fiskus um mehrere hundertausend Euro geprellt haben. Steuerfahnder haben daher unter anderem im Rhein-Main-Gebiet mehrere Gebäude einer Großfamilie durchsucht.

Hessische und bayerische Steuerfahnder haben die Wohn- und Geschäftsräume von 16 Verdächtigen wegen des Verdachts der bandenmäßigen Steuerhinterziehung durchsucht.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstagvormittag mitteilte, seien bei Durchsuchungen am Mittwoch an insgesamt acht Orten in Frankfurt und Offenbach sowie in den Landkreisen Offenbach, Groß-Gerau, Main-Taunus sowie im bayrischen Nürnberg zahlreiche Beweismittel und Vermögenswerte beschlagnahmt worden – darunter Fahrzeuge, Goldbarren und Bargeld.

Kampf gegen organisierte Clan-Kriminalität

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden richteten sich die Durchsuchungen gegen einen Ring von Autohändlern, die im Verdacht stehen, den Staat um rund 410.000 Euro an Umsatzsteuer geprellt zu haben. Dazu sollen sie mit Hilfe gefälschter Personalien und nicht-existenter ausländischer Firmen vorgetäuscht haben, hochpreisige Autos ins Ausland verkauft zu haben, wofür keine Umsatzsteuer fällig wird. Tatsächlich seien die Fahrzeuge aber in Deutschland weiterverkauft worden.

Bei den Beschuldigten im Alter von 29 bis 68 Jahren soll es sich um Angehörige eines Familien-Clans handeln, die den Handel und den Steuerbetrug arbeitsteilig organisiert hätten, teilte die Staatsanwaltschaft mit. An den Razzien waren insgesamt rund 160 Beamte der Steuerfahndung und der Polizei beteiligt. Auch sieben Spürhunde kamen zum Einsatz.

