Durchsuchungen und Festnahmen nach Geldautomatensprengung in Bad Homburg

Mitten in der Bad Homburger Innenstadt ist ein Geldautomat gesprengt worden. Zwei der mutmaßlichen Täter wurden nach einer Verfolgungsjagd festgenommen, ein Dritter ist noch flüchtig.

Audiobeitrag Audio Zwei Verdächtige nach Geldautomatensprengung festgenommen Audio Von der Geldautomatensprengung betroffene Bank in Bad Homburg. Bild © Michael Seeboth Ende des Audiobeitrags

Nach einer Geldautomatensprengung in Bad Homburg am Samstag hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Ein dritter mutmaßlicher Täter ist nach Polizeiangaben vom Sonntag weiterhin auf der Flucht. Die beiden Festgenommenen sollten noch am Sonntag einer Haftrichterin vorgeführt werden.

Den beiden Festgenommenen im Alter von 25 und 27 Jahren wird vorgeworfen, in der Bad Homburger Innenstadt am frühen Samstagmorgen den Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt und dabei mehr als 150.000 Euro erbeutet zu haben, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte. Dabei sollen sie auch einen hohen Schaden an dem Gebäude verursacht haben.

Ermittlungen auch wegen versuchten Mordes

Neben schwerem Bandendiebstahl und dem Herbeiführen einer Sprengstoff-Explosion wird auch wegen des Anfangsverdachts des versuchten Mordes ermittelt. Die Täter hätten die Explosion mitten in der Innenstadt nicht kontrollieren können, die Auswirkungen seien "erheblich" gewesen, so das LKA.

Da die beiden Verdächtigen aus den Niederlanden stammten, habe die niederländische Polizei in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt Durchsuchungen in Utrecht und Amsterdam durchgeführt. Zu den Ergebnissen machte das LKA aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mit ihrer Beute waren die Täter in einem hochmotorisierten Fahrzeug geflüchtet. Eine Polizeistreife verfolgte sie über eine Zufahrt der Autobahn 661. Dort warteten weitere Beamte mit einer Straßensperre, sogenannten Stop Sticks, und beendeten die Fahrt. Die Verdächtigen flüchteten zu Fuß weiter, wobei der 25-Jährige gefasst wurde. Das erbeutete Geld fanden die Beamten im Fluchtauto.

Am Samstagvormittag konnte die Polizei auch den 27-jährigen Verdächtigen festnehmen. Bei der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Es war bereits die dritte Geldautomatensprengung in der Straße in diesem Jahr.