Bei einem Feuer auf einem Bauernhof im osthessischen Dipperz sind dutzende Rinder gestorben. Der Landwirt wurde verletzt, als er die Tiere retten wollte.

Der Brand brach nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag gegen 13.40 Uhr an einer Scheune des Bauernhofs in Dipperz-Dörmbach (Fulda) aus. Das Gebäude sei komplett in Flammen aufgegangen. Dutzende Rinder hätten sich in der Scheune befunden, von denen eine noch unbekannte Anzahl nicht mehr rechtzeitig ins Freie gebracht werden konnte.

Der Landwirt wurde mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er soll noch versucht haben, die Tiere zu retten. Zur genauen Zahl der verendeten Rinder könne man noch keine Angaben machen, sagte eine Polizeisprecherin am Abend.

Landwirte halfen mit Tankwagen

Die Feuerwehr bekämpfte mit einem Großaufgebot die Flammen. Weil es Probleme bei der Versorgung mit Löschwasser gab, halfen die Landwirte aus der Umgebung mit Wasser aus Tankwagen. Am späteren Nachmittag war der Brand bis auf einige Glutnester gelöscht. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude wurde laut den Einsatzkräften verhindert.

Die Brandursache war zunächst unklar. Mit der Untersuchung kann laut Polizei erst am Dienstag begonnen werden, wenn die Löscharbeiten abgeschlossen sind.