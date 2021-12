Bei Schneefall und Straßenglätte haben sich in Hessen zahlreiche Unfälle ereignet. Betroffen waren vor allem Nord- und Osthessen. Auch am Sonntag müssen Autofahrer vielerorts mit glatten Straßen rechnen.

Schneefall und glatte Straßen haben in Teilen Hessens am ersten Weihnachtsfeiertag zu Unfällen geführt. Das Polizeipräsidium in Kassel sprach am Samstag von rund 20 Unfällen. Meist sei es dabei bei Blechschäden geblieben, berichtete ein Sprecher. Unter anderem seien Autos gegen Leitplanken gerutscht. Betroffen war vor allem der Schwalm-Eder-Kreis aber auch der Kreis Waldeck-Frankenberg.

Räumdienste im Einsatz

Auch die Polizei in Osthessen berichtete von rund 30 Unfällen aufgrund von leichtem Schneefall und glatten Straßen. Es habe Leichtverletzte und Blechschäden gegeben, hieß es vom Polizeipräsidium in Fulda. Die Räumdienste waren in der ganzen Region im Einsatz.

Im Hochtaunuskreis landeten bei Wehrheim und Bad Homburg zwei Autos vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit im Graben. Inwiefern Glätte hier eine Rolle gespielt habe, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Zwölf Zentimeter Schnee in Homberg (Ohm)

Die Schneefälle hatten sich am Morgen von Nord- und Osthessen her nach Süden ausgebreitet. Laut hr-Meteorologe Michael Köckritz lagen am frühen Nachmittag etwa zwölf Zentimeter Schnee in Homberg (Ohm), sieben Zentimeter in Bad Hersfeld und gut zwei Zentimeter in Gießen. "Das alles bleibt aufgrund der Minustemperaturen auch erstmal liegen", erklärte Köckritz. In der Wetterau sei es "angezuckert" gewesen.

"Es kann überall gefährlich glatt werden"

Autofahrer müssen dem Wetterexperten zufolge vorerst weiter aufpassen. Die Kaltluft bewege sich im Laufe des Abends und der Nacht weiter Richtung Süden. Dabei ist vor allem südlich des Mains mit Niederschlägen zu rechnen - teils als Regen, teils als Schnee - die gefrieren können.

Auch im Norden, wo es eher trocken bleibe, könne die noch vorhandene Nässe bei Werten deutlich unter dem Gefrierpunkt für Gefahr sorgen. Für Teile Nordhessens werden Tiefswerte von bis zu minus 10 Grad erwartet. "Überall in Hessen kann es gefährlich glatt werden", warnt der Meteorologe.

Ähnlich sieht es am Sonntag aus. Vor allem im Süden und Westen fallen leichte Niederschläge, die noch gefrieren können. In der neuen Woche geht es dann mit den Temperaturen aufwärts. Bei nächtlichen Tiefstwerten von 9 bis 5 Grad ist Glatteis dann kein Thema mehr. Am Mittwoch soll es tagsüber bis zu 14 Grad mild werden.