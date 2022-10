In einer Dachgeschosswohnung in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig) ist am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Zwei Bewohner des Mehrfamiienhauses wurden mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Als Brandursache kommt ein an ein Ladegerät angeschlossener E-Bike-Akku in Betracht, erklärte die Polizei.