Steinau an der Straße E-Bike-Fahrein durch Auto lebensgefährlich verletzt

Eine E-Bike-Fahrerin ist am Freitagabend in Steinau an der Straße (Main-Kinzig) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Die 44-Jährige hatte laut Polizei bei grün den Fußgängerüberweg an einer Kreuzung überquert. Eine 21-Jährige bog mit ihrem Auto aus der Gegenrichtung ein und rammte die Radlerin. Die Autofahrerin habe ebenfalls grün gehabt, aber vermutlich nicht auf ein gelbes Blinklicht für Fußgänger geachtet.