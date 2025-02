E-Bike-Fahrer in Darmstadt schwer verletzt

In der Nieder-Ramstädter Straße in Darmstadt ist am Sonntagabend ein 66 Jahre alter Mann mit seinem E-Bike gestürzt und schwer verletzt worden.

Er sei beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar gewesen, teilte die Polizei mit. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Weshalb er stürzte, ist unklar. Die Straße war zeitweise nur einspurig befahrbar.