Auf einer abschüssigen Straße in Höhe der "Regener Hütte" in Eschwege (Werra-Meißner) ist ein E-Bike-Fahrer am Sonntag gestürzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam er in einer Kurve von der Straße ab, überschlug sich und stürzte die Böschung hinab. Der 61-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.