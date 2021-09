Bei einem Unfall in Kassel ist am Mittwochnachmittag ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag nahm ein Autofahrer beim Rechtsabbiegen dem 30-Jährigen die Vorfahrt. Dieser prallte in die Seite des Autos und verletzte sich schwer am Bein. Er kam in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro.