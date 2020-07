Ein 52 Jahre alter E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Unfall in Lampertheim-Hofheim (Bergstraße) schwer verletzt.

Er fuhr am Montag gegen 19.30 Uhr gegen das Fahrrad eines 49-Jährigen vor ihm, wie die Polizei am Dienstag meldete. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der jüngere Fahrradfahrer verletzte sich leicht.