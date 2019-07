Beim Überqueren eines Zebrastreifens ist ein 50 Jahre alter E- Bike-Fahrer in Frankfurt lebensbedrohlich verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend an der Osthafenbrücke, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Autofahrer war in das Geschehen involviert, der Ablauf ist völlig unklar.