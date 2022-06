In Uni-Klinik gebracht

In Uni-Klinik gebracht E-Bike-Fahrer schwer gestürzt - Pkw involviert?

Auf abschüssiger Straße ist ein E-Bike-Fahrer am späten Freitagabend am Ortseingang von Berkatal-Frankershausen (Werra-Meißner) gestürzt und schwer verletzt worden.

Der Mann wurde in die Uni-Klinik nach Göttingen gebracht. Die Polizei schließt nach Angaben vom Samstag nicht aus, dass ein Pkw an dem Unfall beteiligt war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.