Beim Überholen gestürzt E-Bike-Fahrerin in Darmstadt verletzt

Eine E-Bike-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Darmstadt beim Überholen eines Kleinlasters aus noch ungeklärter Ursache gestürzt.

Nach Angaben der Polizei verletzte sie sich dabei unter anderem am Kopf und musste in eine Klinik gebracht werden. Die 57-Jährige war gegen ein am Straßenrand geparktes Auto gekracht.