Nach einer Kollision eines Motorradfahrers und einer Radfahrerin in Oberzent (Odenwald) ist die 67-Jährige gestorben.

Die Frau war nach Polizeiangaben am Freitag auf einem E-Bike unterwegs, als ein Motorradfahrer in der Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit ihr zusammenstieß. Beide wurden schwer verletzt. Die Frau starb den Beamten zufolge am Samstag im Krankenhaus.