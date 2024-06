E-Mountainbikes in Babenhausen gestohlen

Kurzmeldung E-Mountainbikes in Babenhausen gestohlen

Unbekannte sind am Wochenende in ein Radgeschäft in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) eingebrochen.

Die Täter entwendeten drei E-Mountainbikes, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Gesamtschaden beträgt rund 15.000 Euro.